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W czasie Mszy na księdza runął krzyż. Tragedia w Ekwadorze

Do tragedii doszło w czasie Mszy Świętej w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ekwadorskim Guayaquil. Na celebrującego Eucharystię kapłana spadł wiszący krzyż. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

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Fot. screenshot: X.com (@MinMedio)
Fot. screenshot: X.com (@MinMedio)

Codzienna Msza św. była transmitowana na żywo na profilu proboszcza. Stąd w mediach społecznościowych dostępne jest nagranie ze zdarzenia. Zarejestrowano na nim, jak osadzony w ścianie prezbiterium krzyż nagle odrywa się od ściany i spada na stojącego przy ołtarzu kapłana. Niestety, ranny w tym wypadku proboszcz, o. Patricio Alfredo Sánchez Molinari wczoraj zmarł.

- „Informujemy, że nasz drogi o. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR – który pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Perpetuo Socorro) w Wikariacie Centralnym – odszedł do Domu Ojca, aby cieszyć się Jego obecnością i chwałą”

- podała archidiecezja Guayaquil.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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