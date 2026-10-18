W czasie Mszy na księdza runął krzyż. Tragedia w Ekwadorze

Codzienna Msza św. była transmitowana na żywo na profilu proboszcza. Stąd w mediach społecznościowych dostępne jest nagranie ze zdarzenia. Zarejestrowano na nim, jak osadzony w ścianie prezbiterium krzyż nagle odrywa się od ściany i spada na stojącego przy ołtarzu kapłana. Niestety, ranny w tym wypadku proboszcz, o. Patricio Alfredo Sánchez Molinari wczoraj zmarł.

- „Informujemy, że nasz drogi o. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR – który pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Perpetuo Socorro) w Wikariacie Centralnym – odszedł do Domu Ojca, aby cieszyć się Jego obecnością i chwałą”

- podała archidiecezja Guayaquil.