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Europa

Nowa Jałta bez Europy? Europejscy przywódcy chcą bezpośrednich rozmów z Putinem

Brytyjska prasa donosi, że wśród europejskich przywódców rośnie przekonanie o konieczności podjęcia bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem. Ma to być reakcja na niezadowolenie wywołane negocjacjami prowadzonymi przez Donalda Trumpa.

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Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Wedle doniesień „Wall Street Journal”, prezydent Rosji Władimir Putin w czasie niedawnej rozmowy telefonicznej z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem zaproponował spotkanie na temat przyszłości Ukrainy, w którym poza nimi dwoma miałby uczestniczyć jeszcze przywódca Chin Xi Jinping. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że trwają rozmowy na temat takiego spotkania i mogłoby ono odbyć się przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, który w dniach 18-19 listopada odbędzie się w chińskim Shenzhen. Potencjalne spotkanie szybko zaczęto porównywać do konferencji jałtańskiej. W jaki sposób odpowie na nie Europa?

Europa chce wrócić do rozmów z Moskwą

Gideon Rachman przekonuje na łamach „Financial Times”, że w stolicach Europy pojawia się niezgoda na pozostawienie prowadzenia rozmów z Putinem wyłącznie w gestii przywódcy USA. Wśród europejskich przywódców ma rosnąć świadomość konieczności bezpośredniego zaangażowania Europy w szukania sposobu zakończenia wojny na Ukrainie. 

Wedle Rachmana, rozważane są dwa scenariusze. Pierwszy z nich zakłada zamrożenie działań wojennych wzdłuż obecnej linii frontu w zamian za gwarancję, że Ukraina nie zostanie członkiem NATO. Rosja w ten sposób utrzymałaby kontrolę nad okupowanymi terytoriami. Drugi z rozważanych scenariuszy ma zakładać oddanie Rosji całego Donbasu w zamian za zgodę na przystąpienie przez Ukrainę do NATO. 

„FT” zaznacza, że choć europejscy przywódcy mają wątpliwości co do tego, czy na którykolwiek z tych scenariuszy mógłby zgodzić się Putin, to uważają, iż konieczne jest podjęcie bezpośredniego dialogu z Moskwą. 

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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