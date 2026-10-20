W ub. tygodniu ks. Józef Zborek opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że został odwołany z urzędu proboszcza w związku z oskarżeniem o „popełnienie przestępstwa przeciwko sakramentom, tj. bezprawnego czerpania korzyści z ofiar mszalnych, określonego w kan. 1383 Kodeksu Prawa Kanonicznego, a także o przestępstwo zniszczenia dokumentu kościelnego, tj. księgi intencji mszalnych, o którym stanowi kan. 1391 n. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego”. W reakcji na oświadczenie duchownego Centrum Informacyjno-Medialne Diecezji Bielsko-Żywieckiej doprecyzowało, że ks. Zborek miał regularnie odprawiać dwie Msze Święte dziennie, a w niedziele sprawować ich nawet po sześć. Kiedy natomiast w czasie związanej z tymi nadużyciami wizytacji wezwano proboszcza do okazania księgi intencji mszalnych, ten poinformował, że spalił zarówno aktualną księgę, jak i te z poprzednich lat.

Parafianie piszą do biskupa

Na stronie parafii pojawił się list otwarty do bpa Romana Pindela, którego autorzy odnieśli się do oświadczenia byłego proboszcza i komunikatu diecezji. Przedstawiciele parafian domagają się „przedstawienia pełnych, konkretnych i rzetelnych wyjaśnień w sprawach dotyczących pozbawienia księdza Józefa Zborka urzędu proboszcza” i zadają jedenaście pytań.

- „Na jakich konkretnie dowodach oparto twierdzenie o braku rzeczywistych potrzeb duszpasterskich uzasadniających odprawienie mszy świętych binowanych i trynowanych? Czy Kuria rozpoznała stanowisko wiernych z Grojca dotyczące liczby zamawianych intencji oraz odprawiania ich poza parafią?”

- brzmi pierwsze z nich.

Aby chronić Najświętszy Sakrament przed potencjalnymi nadużyciami, Kodeks Prawa Kanonicznego zabrania kapłanowi sprawować jednego dnia więcej niż jedną Mszę św. Wyjątkiem są Boże Narodzenie, Wielki Czwartek, Wielkanoc, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych czy pewne szczególne koncelebry. Z uwagi na szczególne potrzeby duszpasterskie biskup może jednak pozwolić kapłanowi na sprawowanie dwóch Mszy św. dziennie (binacja) oraz trzech Mszy św. w niedziele i święta (trynacja). Najpierw jednak biskup musi stwierdzić taką potrzebę i na to pozwolić. Nie jest tak, że proboszcz może sam uznać, iż taka potrzeba istnieje, a biskup mu tego zakazać, kiedy uzna, że potrzeby nie ma.

Dalej parafianie pytają, „w jaki sposób przekazywanie intencji mszalnych kapłanom z innych, niekiedy odległych parafii miałoby odpowiadać oczekiwaniom wiernych, którzy zamawiają intencję w konkretnej parafii i chcą uczestniczyć we mszy świętej?”.

- „Czy wierni powinni ograniczać zamawianie intencji, aby nie narażać kapłanów na odpowiedzialność kanoniczną?”

- czytamy.

Z pytania parafian można wnioskować, że w ich przekonaniu kapłan powinien odprawić nawet 10 Mszy św. jednego dnia, jeżeli akurat tego dnia dziesięciu parafian chce zamówić z jakiejś okazji intencję – np. obchodząc jubileusz czy rocznicę śmierci bliskiego. To jednak byłoby sprowadzeniem Mszy św. do formy usługi. Przed tym właśnie Najświętszą Ofiarę ma chronić prawo kanoniczne, zakazując kapłanowi celebrowania więcej niż raz dziennie.

Trzecie pytanie dotyczy samego postępowania wobec ks. Zborka, a kolejne sposobu dysponowania przez niego przyjętymi ofiarami. Parafianie pytają też o „wycenę wartości majątku parafii” oraz o działania wobec poprzedniego proboszcza i rzekomo nieodprawionych przez niego intencji (to wydarzenia sprzed około 30 lat). Autorzy wskazują też na całokształt posługi ks. Zborka i wpływ decyzji o jego odwołaniu na życie parafii.