Do wyborów Andrzej Domański szedł z obietnicą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł na sztandarach. Zamiast tego w czasie jego nadzoru nad polską gospodarką osiągnęliśmy dramatyczny poziom długu publicznego, kolejne agencje obniżają rating Polski, a pieniędzy brakuje nawet na leczenie pacjentów. Nawet środowiska liberalne, z prof. Leszkiem Balcerowiczem na czele nie zostawiają suchej nitki na „dokonaniach” ministra finansów. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość kieruje do Sejmu wniosek o jego odwołanie.

- „Obowiązkiem opozycji jest pokazać społeczeństwu do jakiej katastrofy doprowadził finanse publiczne Andrzej Dziura Domański. 281, 2 miliardów złotych deficytu budżetowego, planowanego na przyszły rok. Łącznie 1,5 biliona złotych zadłużenia państwa tylko przez cztery lata tej władzy”

- podkreślił w czasie dzisiejszej konferencji prasowej wiceprezes PiS i kandydat tego ugrupowania na premiera prof. Przemysław Czarnek.

Parlamentarzysta wskazał na 100 miliardów niedoborów podatkowych do budżetu.

- „To niebywała skala. Jeżeli minister finansów zakłada wpływy finansowe i sam po trzech latach przyznaje, że oszukał społeczeństwo na ponad 100 miliardów złotych, to to jest powód do natychmiastowej dymisji każdego, kto ma odrobinę honoru. Pan Domański nie ma honoru, bo wykonuje polecenia pana Tuska, kierując Polskę na wielki kryzys”

- stwierdził.

Chcą wepchnąć Polskę do strefy euro?

W ocenie prof. Czarnka, rząd Donalda Tuska celowo obrał taki kierunek, aby w pewnym momencie zacząć przekonywać Polaków, że Polska nie poradzi sobie bez unijnej waluty.

- „To jest kierunek polityki Tuska i Domańskiego - wepchnąć Polskę do strefy euro”

- powiedział.

- „Dlatego dziś wniosek o wotum nieufności będą prezentować posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ja osobiście przedstawię stanowisko klubu. Mam nadzieję, że nie tylko wszystkie kluby opozycyjne, ale także część posłów, którzy są w koalicji 13 grudnia, poprą ten wniosek. Również dlatego, że krytyka pod adresem ministra finansów płynie także z kręgów rządzących”

- dodał.