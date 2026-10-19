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Polityka

Są pierwsze zatrzymania po ataku na polskich dyplomatów w Izraelu

Izraelska policja zatrzymała dziesięć osób w związku z serią brutalnych ataków żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu. Śledztwo obejmuje m.in. napaść na europejskich dyplomatów, wśród których znajdowali się przedstawiciele Polski. Władze w Warszawie domagają się zdecydowanych działań wobec sprawców.

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Atak na polskich dyplomatów w Izraelu
Atak na polskich dyplomatów w Izraelu · fot. Screenshot - X.com (@clashreport)

Jak poinformowała w poniedziałek 19 października agencja Reuters, izraelskie służby przeprowadziły przed świtem operację wymierzoną w osoby podejrzewane o udział w aktach przemocy, naruszanie wojskowych zakazów wstępu oraz nielegalną działalność budowlaną.

W działaniach uczestniczyły policja, wojsko oraz izraelska służba bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet. Tożsamości zatrzymanych nie ujawniono.

Polacy wśród zaatakowanych. Warszawa żąda reakcji Izraela

Do napaści na europejską delegację doszło w sobotę 17 października w pobliżu chrześcijańskiej miejscowości Taybeh. Zamaskowani osadnicy zaatakowali przedstawicieli Polski, Francji i Belgii oraz towarzyszące im osoby. Uszkodzony został również belgijski samochód dyplomatyczny.

Dzień wcześniej napastnicy brutalnie pobili amerykańską fotoreporterkę „Washington Post” Heidi Levine, dokumentującą palestyńskie zbiory oliwek. Kobieta trafiła do szpitala i przeszła operację.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednoznacznie potępiło przemoc wobec dyplomatów.

„Atak powinien spotkać się ze stanowczą reakcją władz Izraela” – podkreślono w komunikacie MSZ z 18 października.

Do zatrzymań odniósł się komendant izraelskiej policji Daniel Levy, zapewniając, że przepisy obowiązują wszystkich „bez względu na tożsamość lub przynależność”.

– Izraelska policja jest zobowiązana do profesjonalnego, równego i bezstronnego egzekwowania prawa, na podstawie dowodów i zgodnie z prawem – oświadczył Levy, cytowany przez Reutersa.

Z kolei ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee uznał zatrzymania za „bardzo pozytywny krok” w kierunku odnalezienia i ukarania sprawców pobicia amerykańskiej dziennikarki.

Nie wiadomo jeszcze, którzy z dziesięciu zatrzymanych są bezpośrednio podejrzewani o udział w ataku na delegację z polskimi dyplomatami. Nie potwierdzono również, czy Warszawa otrzymała już formalne wyjaśnienia od władz izraelskich.

Źródło: mp/Reuters, Associated Press, Fronda.pl

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