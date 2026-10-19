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Polityka

„Przed kapłaństwem się klęka”. Poruszające świadectwo Adama Woronowicza

19 października 1984 roku komuniści zamordowali bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Choć od 42 lat cieszy się on chwałą nieba, to wciąż wywiera ogromny wpływ na żyjących na ziemi. Przekonał się o tym Adam Woronowicz, który wcielił się w postać ks. Jerzego w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.

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Fot. screenshot: YouTube (Rymanowski Live)/Wikipedia (domena publiczna)
Fot. screenshot: YouTube (Rymanowski Live)/Wikipedia (domena publiczna)

Dzieląc się przed laty świadectwem swojej wiary, aktor opowiedział o wpływie, jaki praca nad tym filmem miała na postrzeganie przez niego kapłaństwa.

- „Babcia mi kiedyś mówiła, że przed kapłaństwem się klęka. I to jest prawda. Dziś są najbardziej atakowani, wyśmiewani, są odrzuceni. Ale bardzo potrzebują naszej modlitwy, wsparcia, to są wspaniali ludzie, poszli za Chrystusem do końca, tak jak ksiądz Jerzy, jestem bardzo poruszony tym świadectwem. Myślę, że bardzo potrzebujemy świadków wiary, oni są takimi świadkami. Spójrzcie dzisiaj inaczej na wasze siostry zakonne, waszych kapłanów, opiekunów, poszli za Chrystusem do końca, powinniście im być bardzo za to wdzięczni. Ich imiona są zapisane w niebie, nasze również”

- opowiadał.

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