Śmiszek gościł dziś na antenie RMF FM, gdzie był pytany o zamieszki we Francji. Polityk Lewicy postanowił wykorzystać tę okazję do obrażenia polskich patriotów i porównał inspirowane przez skrajną lewicę wydarzenia w kraju nad Sekwaną do Marszu Niepodległości.

– „Może 11 listopada, raz w roku, tego doświadczaliśmy przez jakiś czas w Warszawie, kiedy bojówki prawicowe napadały”

- wypalił.

Na wystąpienie europosła Śmiszka zareagował Leszek Miller.

- „Po prostu głupek!”

- stwierdził były premier.