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Polityka

Miller odpowiada Śmiszkowi: Po prostu głupek!

W krótkim, ale bardzo dosadnym zdaniu były przewodniczący SLD Leszek Miller podsumował wystąpienie europosła Nowej Lewicy Krzysztofa Śmiszka.

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Fot. screenshot: YouTube (Super Express, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Super Express, Janusz Jaskółka)

Śmiszek gościł dziś na antenie RMF FM, gdzie był pytany o zamieszki we Francji. Polityk Lewicy postanowił wykorzystać tę okazję do obrażenia polskich patriotów i porównał inspirowane przez skrajną lewicę wydarzenia w kraju nad Sekwaną do Marszu Niepodległości.

– „Może 11 listopada, raz w roku, tego doświadczaliśmy przez jakiś czas w Warszawie, kiedy bojówki prawicowe napadały”

- wypalił.

Na wystąpienie europosła Śmiszka zareagował Leszek Miller. 

- „Po prostu głupek!”

- stwierdził były premier.

 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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