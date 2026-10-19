Śmiszek gościł dziś na antenie RMF FM, gdzie był pytany o zamieszki we Francji. Polityk Lewicy postanowił wykorzystać tę okazję do obrażenia polskich patriotów i porównał inspirowane przez skrajną lewicę wydarzenia w kraju nad Sekwaną do Marszu Niepodległości.
– „Może 11 listopada, raz w roku, tego doświadczaliśmy przez jakiś czas w Warszawie, kiedy bojówki prawicowe napadały”
- wypalił.
Na wystąpienie europosła Śmiszka zareagował Leszek Miller.
- „Po prostu głupek!”
- stwierdził były premier.
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