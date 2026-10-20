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Polska

Rząd Tuska chce podnieść podatek cukrowy. Branża zapowiada protest!

Przedstawiciele branży rolno-spożywczej, handlu oraz związkowcy zapowiadają protest przed Sejmem. To reakcja na plany rządu Donalda Tuska, który chce drastycznie podnieść opłatę cukrową oraz podatki od kofeiny i tauryny.

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Donald Tusk i Andrzej Domański · fot. Gov.pl via Wikipedia, CC BY 3.0 pl
Donald Tusk i Andrzej Domański · fot. Gov.pl via Wikipedia, CC BY 3.0 pl

Zadłużający Polskę na potęgę rząd Donalda Tuska szuka kolejnych wpływów do budżetu, które mogłyby choć odrobinę zasypać generowaną przez niego, gigantyczną dziurę budżetową. Nowy pomysł to podniesienie opłat nakładanych na napoje. Maksymalna opłata cukrowa ma zostać podniesiona o 60 gr, a stawka podstawowa za cukier o 20 gr. Z 10 gr do 1 zł za litr ma natomiast zostać podniesiona opłata za kofeinę lub taurynę. 

Polacy wychodzą na ulice

Na plany rządu reaguje branża. 27 października przed Sejmem odbędzie się protest zorganizowany przez koalicję dwudziestu organizacji reprezentujących, pracowników i pracodawców. W organizację manifestacji zaangażowali się m.in. Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Polska Izba Handlu czy NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele branży podkreślają, że realizacja planów rządu to przede wszystkim dodatkowe obciążenie dla polskich rodzin. Zmiany uderzą jednak również w polski biznes, w tym w producentów cukru i sadowników. 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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