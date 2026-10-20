Zadłużający Polskę na potęgę rząd Donalda Tuska szuka kolejnych wpływów do budżetu, które mogłyby choć odrobinę zasypać generowaną przez niego, gigantyczną dziurę budżetową. Nowy pomysł to podniesienie opłat nakładanych na napoje. Maksymalna opłata cukrowa ma zostać podniesiona o 60 gr, a stawka podstawowa za cukier o 20 gr. Z 10 gr do 1 zł za litr ma natomiast zostać podniesiona opłata za kofeinę lub taurynę.

Polacy wychodzą na ulice

Na plany rządu reaguje branża. 27 października przed Sejmem odbędzie się protest zorganizowany przez koalicję dwudziestu organizacji reprezentujących, pracowników i pracodawców. W organizację manifestacji zaangażowali się m.in. Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Polska Izba Handlu czy NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele branży podkreślają, że realizacja planów rządu to przede wszystkim dodatkowe obciążenie dla polskich rodzin. Zmiany uderzą jednak również w polski biznes, w tym w producentów cukru i sadowników.