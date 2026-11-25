Likwidowanie miejsc pracy w takich miejscach powoduje znowu powrót do wysokiego bezrobocia i rozlewającej się biedy, bo firmy tego sektora w tym miejscach, były do tej pory jedynymi przedsiębiorstwami oferującymi zatrudnienie. Co więcej związkowcy sygnalizują, że jeżeli nie będzie reakcji rządu na ten protest to kryzys ulegnie dalszemu pogłębieniu, a to będzie oznaczało nie tylko redukcje miejsc pracy, ale upadłość wielu firm przemysłu drzewnego i meblarskiego, z wręcz dramatycznymi konsekwencjami dla całych gmin i powiatów, gdzie są one zlokalizowane.

2. Głównym powodem pogłębiających się kłopotów tej branży jest ograniczenie dostępu do surowca drzewnego, wynikające z polityki resortu klimatu i środowiska, które kierując się głównie ideologią, wyłączyło z racjonalnej gospodarki leśnej ok 20% powierzchni lasów. Co więcej tego rodzaju decyzje z lata 2024-2026 mają charakter pozaustawowy, opierają się na różnego rodzaju okólnikach, wprowadzających moratoria na wycinkę drzew, tworzących lasy społeczne (tak jakby wszystkie lasy w Polsce nie miały takiego charakteru), albo starolasy ( choć nie ma takiego pojęcia w ustawie o lasach regulującej prowadzenie gospodarki leśnej). Konsekwencją tego stanu rzeczy jest mniej na rynku co najmniej 7 mln m3 drewna, a coroczny brak takiej ilości drewna, spowodował wzrost cen tego surowca aż o 60% w stosunku do roku 2020, a to w połączeniu ze wzrostem cen energii, powoduje poważne obniżenie rentowności tego przemysłu i coraz większe kłopoty finansowe branży. średnia rentowność przedsiębiorstw produkujących meble wyniosła tylko 4,4%, a w produkcji wyrobów z drewna, była jeszcze niższa i wyniosła tylko 3,6%, co więcej w grupie dużych i średnich przedsiębiorstw w poprzednim roku, wręcz nierentownych, było 50 firm branży papierniczej, 89 przedsiębiorstw z branży drzewnej i aż 107 firm z branży meblarskiej.

3. Sektor drzewny i meblarski do tej pory był ważną częścią polskiej gospodarki, tworzyło go ponad 81 tysięcy przedsiębiorstw , w 2025 roku zatrudniających ponad 423 pracowników, a wartość produkcji wyniosła ponad 203 mld zł. Tyle tylko, że od kilku lat wartość tej produkcji zamiast rosnąć, jak do niedawna , niestety spada i o ile jeszcze w 2022 wyniosła 238,5 mld zł, to w ciągu tych kilku lata spadła aż o ponad 35 mld zł, do wspomnianych 203 mld zł a, w roku 2026, jak wynika z prognozy, wartość produkcji spadnie o kolejne 3,5 mld zł Sektor drzewny i meblarski jest ciągle znaczącym eksporterem, w 2025 roku eksport mebli, wyrobów z drewna w tym płyt drewnopodobnych, a także papieru i wyrobów papierniczych wyniósł ponad 106 mld zł, a było to ponad 50% wartości produkcji całego sektora, a udział wartości tego eksportu w wartości całego polskiego eksportu wyniósł blisko 7%.

4. Oczywiście coraz poważniejsze problemy sektora drzewnego i meblarskiego, nie są spowodowane tylko brakiem odpowiedniej ilości drewna i gwałtownym wzrostem jego ceny, ale także innymi czynnikami, z których jednym z najważniejszych jest import mebli z Chin. Import ten gwałtownie rośnie, jeszcze w 2018 roku wynosił on ok 417 mln euro, a w roku 2025 wyniósł już ponad 1, 114 mld euro , a więc urósł blisko 3-krotnie, a wolumen tonażowy wzrósł ponad 2,5-krotnie z 169 tys ton, do blisko 430 tys ton w 2025 roku. Przy czym jeszcze na początku tego okresu, rósł z roku na rok o klika procent, to w ostatnich dwóch latach ten wzrost importu, był bardzo gwałtowny, w ciągu ostatnich 2 lat wzrósł o ok 50%, co oznacza ,że presja importowa na polski przemysł drzewny i meblarski, będzie narastać.

5. Protestujący wystosowali 5 najważniejszych postulatów adresowanych do rządu Tuska w tym ten główny o wstrzymanie dalszych decyzji resortu klimatu i środowiska ograniczających dostęp do drewna, a także zawieszanie realizacji decyzji z lat 2024-2026 dotyczących moratoriuów, lasów społecznych i starolasów do czasu pełnej oceny ich skutków przyrodniczych , społecznych i gospodarczych. Kolejnym postulatem jest zapewnienie podaży drewna przez Lasy Państwowe w 2027 roku przynajmniej na poziomie 41 mln m3 rocznie, co więcej dostępnych dla firm tego sektora w naszym kraju na konkurencyjnych warunkach. Dwa ostatnie postulaty to ograniczenie spalania w energetyce tzw. drewna poużytkowego, które może być surowcem do produkcji płyt drewnopochodnych, a także wprowadzenie systemu rekompensat kosztów emisji pośrednich CO 2 dla producentów płyt drewnopochodnych.

6. Niestety wszystko wskazuje na to, że ten wczorajszy protest, to swoiste wołanie na puszczy, bo już od roku 2024, kiedy resort klimatu wprowadził pierwsze ograniczenia w wyrębie lasów, branża protestowała i przedstawiała swoje oczekiwania, ale ograniczenia zwiększano i tak doszło do wyłączenia z racjonalnej gospodarki leśnej aż ok 20% powierzchni lasów, co niestety prowadzi do prowadzenia w niektórych przypadkach rabunkowej gospodarki tam gdzie wycinkę się prowadzi. Wszystko więc wskazuje na to, że zapaść branży będzie postępowała, a w najbliższym czasie czekają nas duże zwolnienia grupowe w zakładach produkcyjnych tego sektora, a także spektakularne upadłości nawet największych przedsiębiorstw.