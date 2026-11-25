Nawet taka ikona liberalnej III RP jak prof. Leszek Balcerowicz nie zostawia suchej nitki na obecnej kondycji finansów państwa i odpowiedzialnym za nią Andrzeju Domańskim. Niedawno w jednym z wywiadów ekonomista podkreślił, że minister – dziś już wicepremier – Domański powinien podać się do dymisji. Teraz były prezes NBP zwraca uwagę na dane publikowane przez „The Economist”.

– „Według »The Economist« mamy największy deficyt wśród krajów OECD: 7% PKB. Czy dlatego Donald Tusk mianował ministra finansów wicepremierem?”

– pyta w mediach społecznościowych.

Domański do dymisji

W październiku prof. Balcerowicz gościł w programie red. Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia ZET, gdzie komentując sytuację finansów publicznych podkreślał, iż „mamy bardzo poważne problemy”.

- „Mamy najwyższy deficyt w Europie”

- zauważył ekonomista.

Wskazał na rosnące koszty obsługi długu.

- „Dane są bijące po oczach. Mianowicie: koszty obsługi długu w 2021 roku wynosiły 29,1 mld zł, a w obecnym roku będą przekraczały 106 mld zł”

- podkreślił.

Zaznaczył, że odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest minister finansów Andrzej Domański.

- „Za jego kadencji nastąpił lawinowy wzrost kosztów obsługi długu. To jest najważniejsze kryterium oceny pracy ministra finansów”

- wyjaśnił gość Bogdana Rymanowskiego.

Wobec tego, w ocenie prof. Balcerowicza, Andrzej Domański powinien podać się do dymisji.

- „Człowiek mający poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadanie, który nie jest w stanie sprostać elementarnym wymaganiom, podaje się do dymisji”

- powiedział.