Stanowisko ogłoszono po zweryfikowaniu informacji, które wpłynęły do kurii po południu. Dotyczyły one planowanego pochówku 24-letniego sprawcy. Według dotychczasowych ustaleń śledczych mężczyzna najpierw zastrzelił w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i siostrę. Potem pojechał do Krakowa. Na Rynku Głównym i w jego okolicach strzelał do przypadkowych osób.

Kuria zadeklarowała, że będzie przestrzegać obowiązujących procedur kościelnych. W oświadczeniu podpisanym przez rzecznika diecezji sandomierskiej, ks. dr. Grzegorza Staszczaka, wyjaśniono, że jeśli uprawniona osoba wybierze cmentarz na terenie diecezji, pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą. Obrzęd ma przebiec z zachowaniem prawa kanonicznego i przepisów liturgicznych.