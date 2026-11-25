Swoimi ustaleniami podzieliło się wczoraj Radio ESKA. Rozgłośnia donosiła, że ciało zamachowca z Krakowa zostało już skremowane, jednak nie wiadomo, gdzie złożona zostanie urna z prochami. Wedle ustaleń dziennikarzy, proboszcz administrujący cmentarzem w Waśniowie, gdzie pochowano rodziców i siostrę zamachowca, miał nie wyrazić zgody na pochowania na tej nekropolii samego 24-latka.

Kuria reaguje na decyzję proboszcza

Wieczorem na doniesienia te zareagowała Kuria Diecezjalna w Sandomierzu.

– „Po zweryfikowaniu informacji otrzymanych dzisiaj w godzinach popołudniowych, dotyczących pogrzebu mężczyzny, który dopuścił się wielokrotnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Krakowie, Kuria Diecezjalna w Sandomierzu informuje, że jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności”

– czytamy w komunikacie podpisanym przez notariusza kurii, ks. dra Grzegorza Staszczaka.

– „Niniejsze stanowisko zostało zakomunikowane wszystkim zainteresowanym stronom”

– dodał duchowny.