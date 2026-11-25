Afera wokół Szpitala Południowego rozpoczęła się od medialnych publikacji na temat lekarza Dawida K. Młody działacz Koalicji Obywatelskiej, który nie zdążył ukończyć jeszcze specjalizacji, koordynował pracami SOR i zarobił w ub. roku 1,6 mln zł. Później media zaczęły donosić o kolejnych nieprawidłowościach w placówce. Teraz portal Polsatnews.pl informuje o zakończeniu kontroli NFZ.

– „Wynik kontroli jest negatywny, nasi kontrolerzy stwierdzili szereg nieprawidłowości”

– powiedziała dyrektor Departamentu Kontroli w NFZ Ewelina Matoga.

Nieprawidłowości te, to m.in. przyjmowanie pacjentów poza kolejnością (wcześniej media donosiły, że w szpitalu na specjalne traktowanie mogli liczyć działacze KO), wykazywanie w grafikach dyżurów lekarzy, którzy w tym czasie faktycznie pracowali w innym miejscu, brak wymaganej prawem obsady czy brak nadzoru nad pracą lekarzy.

Szokujące ustalenia kontrolerów

Kontrolerzy podkreślili, że koordynację pracy SOR powierzono lekarzowi niemającemu adekwatnej specjalizacji oraz niezbędnego doświadczenia zawodowego. Nie tylko na SOR, ale również na oddziale intensywnej opieki brakowało wymaganej obsady.

– „Lekarze w trakcie specjalizacji, czyli bez wymaganych uprawnień, samodzielnie, bez nadzoru znieczulali pacjentów. Dwóch lekarzy sprawowało opiekę nad pacjentami bez ważnego prawa wykonywania zawodu”

– przekazała Matoga.

Od wyników kontroli szpital może odwołać się w ciągu 14 dni. NFZ przekaże natomiast wystąpienie pokontrolne do prokuratury, Rzecznika Praw Pacjenta oraz warszawskiego ratusza. Ponadto zawiadomienie zostanie skierowane do samorządu lekarskiego.