Postępowanie objęło cztery spółki: Apator Metrix, Intergaz, Elektrometal oraz Fiorentini. Jak ustalił UOKiK, w latach 2014–2021 ich przedstawiciele mieli ustalać, kto uzyska poszczególne zamówienia na gazomierze miechowe, powszechnie instalowane w polskich domach.

Mechanizm był prosty. Po ogłoszeniu przetargów przedstawiciele przedsiębiorstw kontaktowali się telefonicznie, przez komunikatory internetowe i podczas osobistych spotkań. Jeden z hoteli, w którym prowadzono rozmowy, został określony jako „dyskretne miejsce na uboczu”.

Najwyższą karę, 23,07 mln zł, otrzymał Apator Metrix. Elektrometal ma zapłacić 10,95 mln zł, Intergaz 9,98 mln zł, a Fiorentini 471 tys. zł. Ostatnia ze spółek współpracowała z UOKiK i dostarczyła dowody, dzięki czemu uzyskała obniżenie sankcji.

Szczególnie niepokojące są możliwe konsekwencje finansowe dla odbiorców gazu. Polska Spółka Gazownictwa ponosi koszty zakupu i wymiany urządzeń pomiarowych, a wydatki operatora uwzględniane są przy ustalaniu taryf dystrybucyjnych.

– Ostatecznie wyższe ceny zakupu i wymiany gazomierzy mogły obciążać konsumentów – podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.