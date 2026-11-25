Posiedzenie odbywa się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie. W składzie znaleźli się Magdalena Bentkowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz.

– Nieobecność Stanisława Piotrowicza, jak i nieobecność Bogdana Święczkowskiego nie tamuje tego postępowania – oświadczyła przewodnicząca składu Magdalena Bentkowska.

Piotrowicz nie przekazał również pisemnego stanowiska. Pierwotnie posiedzenie miało odbyć się 20 listopada, lecz zostało przesunięte z powodu informacji o jego urlopie.

Spór nie skończy się jednym orzeczeniem

Dzisiejsza sprawa dotyczy „zarządzenia” Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października o przerwie w czynnościach służbowych Święczkowskiego. Wcześniej Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła to zarządzenie, kwestionując uprawnienie Korwin-Piotrowskiej do jego wydania.

Korwin-Piotrowska prezentuje jednak odmienne stanowisko. Twierdzi, że kontrola takich decyzji należy wyłącznie do sądu dyscyplinarnego Trybunału i dlatego rozstrzygnięcie SN nie zakończyło sprawy.

Na sytuację nakładają się również decyzje podjęte 17 listopada. Grupa sędziów uznająca Zgromadzenie Ogólne TK za prawidłowo zwołane wyraziła zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej w części spraw. Według tej interpretacji wiąże się to również z zawieszeniem go w czynnościach i obniżeniem wynagrodzenia. Święczkowski nie uznaje jednak legalności tych uchwał.

– Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały. W żadnym wypadku nie jestem zawieszony – mówił wcześniej.

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował wcześniej sześć wniosków dotyczących możliwości pociągnięcia Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej. Obejmują one kilka odrębnych postępowań, m.in. dotyczących funkcjonowania TK oraz działań podejmowanych wcześniej w Prokuraturze Krajowej. Samo uchylenie immunitetu nie oznacza jednak stwierdzenia winy.

Na czwartek zaplanowano analogiczne posiedzenie dotyczące wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.