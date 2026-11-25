Dostrzec przychodzącego Pana

U progu nowego roku liturgicznego Leon XIV zachęcił wiernych do pogłębienia spojrzenia wiary, które pozwala rozpoznawać obecność Boga w codzienności. Zwracając się do pielgrzymów języka włoskiego Papież wskazał na duchowy wymiar adwentowego oczekiwania.

„Niech nowy rok liturgiczny odnowi w każdym z nas wewnętrzne pragnienie wyostrzenia spojrzenia wiary, które pozwala dostrzegać tajemnicze, lecz rzeczywiste przyjścia Pana w codziennym życiu” - powiedział Ojciec Święty.

Światło, które rozprasza ciemności

W pozdrowieniach skierowanych do pielgrzymów anglojęzycznych Leon XIV podkreślił znaczenie światła Chrystusa, które przemienia ludzkie serca i wskazuje drogę.

„Gdy przygotowujemy się do rozpoczęcia Adwentu, niech światło Chrystusa rozjaśnia nasze drogi i rozprasza wszelką ciemność w naszych sercach” - mówił Papież, życząc wiernym i ich rodzinom radości i pokoju płynących od Jezusa Chrystusa.

Adwent – czas radosnej nadziei

Do tematu pokoju, któremu poświęcona była środowa katecheza na temat soborowej konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes, Ojciec Święty powrócił w pozdrowieniach skierowanych do pielgrzymów języka hiszpańskiego.

„W przyszłą niedzielę rozpocznie się Adwent, czas radosnej nadziei. Prośmy Pana, aby na drodze ku Bożemu Narodzeniu przygotował nasze serca do bycia narzędziami Jego pokoju” - zaapelował Leon XIV.

W papieskich słowach wybrzmiało zaproszenie, by przygotowanie do Bożego Narodzenia nie ograniczało się jedynie do oczekiwania na święta, lecz prowadziło do przemiany serca, odkrywania obecności Chrystusa i budowania pokoju w codziennym życiu.