Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł wczoraj, że Polska naruszyła art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do jednego ze skarżących w sprawie dot. imigrantów próbujących przedostać się na teren Polski z Białorusi w latach 2021-22 roku. Wskazany artykuł dotyczy zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania. ETPC zaznaczył, że choć samo wydalenie obywatela obcego państwa do kraju dopuszczającego się instrumentalnego wykorzystywania migracji nie jest jeszcze naruszeniem art. 3, to władze mają obowiązek zidentyfikować osoby narażone na ryzyko złego traktowania oraz osoby mające podstawy do twierdzenia, że takie wydalenie naraża je za zagrożenie życia albo złego traktowania. Jeden ze skarżących miał być taką właśnie osobą.

Wicemarszałek: Atak na naszą suwerenność

W reakcji na to orzeczenie radykalny postulat wysunął wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– „Europejski Trybunał Praw Człowieka próbuje konsekwentnie ograniczać podstawowy atrybut suwerenności państwa - prawo do niewpuszczania obcych na swoje terytorium. Afgańczycy próbujący się siłą wedrzeć do Polski to agresorzy, przed którymi mamy pełne prawo się bronić. Niestety ETPC od lat wydaje kolejne wyroki przedkładające interes łamiących prawo obcych nad naturalne prawo Europejczyków do życia u siebie wśród swoich i bezpieczeństwa”

– napisał polityk.

– „Wobec tego ataku na naszą suwerenność powinniśmy rozważyć wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - krok żywo dyskutowany w Wielkiej Brytanii.”

– dodał.

Odniósł się przy tym do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

– „Za niecały rok Polacy zdecydują, czy będziemy mieli asertywny rząd, gotowy mówić twarde »nie« kolejnym zamachom ETPC i TSUE na naszą wolność. To będzie jedna z prawdziwych stawek tych wyborów. Polacy potrzebują własnego państwa, w którym będą mogli żyć bezpiecznie”

– podkreślił.