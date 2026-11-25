O działaniach realizowanych na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

– „Przeszukania mają związek z wielowątkowym śledztwem obejmującym lata 2021-2024, dotyczącym podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową oraz powoływania się na wpływy w instytucji państwowej”

– czytamy.

– „W ramach prowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację i nośniki pamięci w siedzibie holdingu działającego w sektorze inwestycji, finansów, nieruchomości oraz rolnictwa. Czynności realizowano również w siedzibach spółek Skarbu Państwa: Enea S.A. i Totalizator Sportowy oraz w Państwowej Komisji Wyborczej”

– dodał rzecznik.

Dobrzyński zapowiedział, że „ciąg dalszy nastąpi”.