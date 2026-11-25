Eurodeputowany przypomniał, że wojna wywołana rosyjską agresją na Ukrainę trwa już ponad 12 lat i jest najtragiczniejszym w skutkach konfliktem zbrojnym w Europie od zakończenia II wojny światowej. Podkreślił, że Unia Europejska ponosi dziś dużą część odpowiedzialności za wspieranie walczącej Ukrainy, jednak jej działania pozostają niekonsekwentne.

„Nie można nie zauważyć potężnej hipokryzji w naszej postawie. Tolerowaliśmy działalność kanclerz Merkel, która budowała gazociągi Nord Stream, bez których nie byłoby tej wojny. A już w trakcie tej wojny wciąż zasilamy Putina setkami miliardów euro" – mówił Bielan. Zwrócił uwagę, że od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku państwa europejskie przekazały Rosji więcej środków niż walczącej Ukrainie.

Drugim problemem, na który wskazał eurodeputowany, jest brak reakcji unijnych przywódców na odradzanie się kultu Stepana Bandery na Ukrainie. Bielan przywołał dekret prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nr 440 z 26 maja, na mocy którego jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych nadano imię działaczy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Podkreślił, że formacje te były odpowiedzialne za ludobójstwo ponad 100 tys. polskich cywilów na Wołyniu, a ich gloryfikowanie nie może być przemilczane przez europejskie instytucje.

„Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej z Banderą na sztandarach" – podsumował Adam Bielan.