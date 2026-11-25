Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował dziś o czynnościach funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, realizowanych na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

– „Przeszukania mają związek z wielowątkowym śledztwem obejmującym lata 2021-2024, dotyczącym podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową oraz powoływania się na wpływy w instytucji państwowej”

– napisał.

– „W ramach prowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację i nośniki pamięci w siedzibie holdingu działającego w sektorze inwestycji, finansów, nieruchomości oraz rolnictwa. Czynności realizowano również w siedzibach spółek Skarbu Państwa: Enea S.A. i Totalizator Sportowy oraz w Państwowej Komisji Wyborczej”

– dodał.

Media: Sprawa dot. Zondacrypto

Portal Onet donosi, że czynności są podejmowane w ramach śledztwa dot. Zondacrypto. Wedle ustaleń portalu, podjęto je również w miejscach związanych z działalnością Tomasza Sakiewicza – właściciela nieprzychylnych obozowi władzy mediów.

– „Onet ustalił nieoficjalnie, że działający na zlecenie śledczych funkcjonariusze pojawili się m.in. w siedzibach »Gazety Polskiej« i Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki. Wszystko to podmioty związane z Tomaszem Sakiewiczem lub przez niego zarządzane”

– podaje serwis.

Źródło Onetu twierdzi, że „prowadzone czynności dotyczą noszących znamiona przestępstw działań podejmowanych przez polityków i wspierających ich mediów”.

– „Prowadzone są w kierunku powoływani się na wpływy szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza”

– cytują swojego informatora dziennikarze.