Prokuratura Europejska twierdzi, że poseł Wojciech Król (wyraża zgodę na podawanie nazwiska i publikowanie wizerunku), który przed wybuchem afery wokół swojej osoby pełnił funkcję wiceszefa klubu KO, przyjmował korzyści majątkowe od przedsiębiorców. 5 listopada Sąd Okręgowy w Katowicach, przychylając się do wniosku śledczych i zmieniając wcześniejszą decyzję sądu pierwszej instancji, zdecydował o zastosowaniu wobec parlamentarzysty tymczasowego aresztu.

Od decyzji sądu zażalenia skierowało trzech obrońców posła Króla i on sam. Dziś zażalenia te w trzyosobowym składzie odrzucił sąd okręgowy. Postanowienie jest prawomocne.

– „Sąd utrzymał w mocy postanowienie, które było zaskarżone, czyli nie uwzględnił żadnego z zażaleń”

– przekazał jeden z obrońców, mec. Przemysław Rosati.