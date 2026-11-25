W związku z próbą siłowego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym, grupa posłów skierowała wniosek o powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. przywrócenia oraz naprawy ładu konstytucyjnego, rozliczenia naruszeń prawa, w tym w szczególności działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Na powołanie takiego zespołu nie zgodził się jednak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zablokować powołanie zespołu pozwalają mu zmiany w Regulaminie Sejmu, wprowadzone w pierwszej połowie 2026 roku.

– „Funkcjonowanie zespołu o takiej nazwie, bez działania organów ścigania i orzeczenia sądu, potwierdzałoby, że w Polsce doszło do »działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów RP«. Autorytet Sejmu nie może być wykorzystywany do takich działań”

– czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu.

W czasie spotkania z dziennikarzami w Sejmie w swoim stylu do sprawy odniósł się sam lider Nowej Lewicy.

– „Panie Kaczyński, nikt nie usunął przemocą żadnego konstytucyjnego organu. Panie prezesie, przed TK dwie osoby stoją, jedna siedzi, posłowie śpiewają, posłowie tańczą, sprzedawane są zegarki, ostatnio nawet został uruchomiony salon kosmetyczny. To jest dyskoteka. Nie pozwolę, żeby pan dyskotekę przenosił do polskiego Sejmu. Jeżeli pan uważa, że to jest problem, niech pan zaprosi koleżanki i kolegów posłanki i posłów do siebie do domu. Tańczcie, śpiewajcie, handlujcie zegarkami, nie róbcie pośmiewiska z Rzeczpospolitej”

– grzmiał dawny działacz PZPR.

Prezes PiS: Ewidentnie się boją

Na decyzję marszałka Czarzastego za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– „Kuriozalna decyzja marszałka Czarzastego o braku zgody na powołanie parlamentarnego zespołu ds. przywrócenia i naprawy ładu konstytucyjnego (…) pokazuje, iż rządzący ewidentnie boją się odpowiedzialności za bezprawne działania wokół TK i innych instytucji państwowych”

– ocenił.

– „Boją się także czegoś więcej: współpracy polskich patriotów, bo w składzie zespołu zasiadają przedstawiciele wielu środowisk patriotycznych. To wskazówka dla nas wszystkich, jak działać w przyszłości”

– dodał.

Zapewnił, że mimo decyzji marszałka, opozycja nie zrezygnuje z podjętych działań.