15 października Rada Warszawy przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje obszar około 24 hektarów w południowej części Mokotowa. Władze miasta przekonują, że plan ten ma m.in. chronić historyczny zespół klasztorny, zabudowania dawnego Folwarku Służewieckiego oraz fragment Skarpy Warszawskiej.

Problem w tym, że – jak alarmują warszawscy dominikanie – w rzeczywistości plan uniemożliwi im prowadzenie niezbędnych remontów i adaptacji budynku klasztoru. W konsekwencji uniemożliwiony zostanie rozwój działalności duszpasterskiej i społecznej w klasztorze, przekształcając go w skansen. Plan uniemożliwi też planowaną budowę domu seniora.

Petycja do prezydenta miasta

W reakcji na działania władz, dominikanie przekazali prezydentowi stolicy petycję podpisaną przed 5 tys. osób. Zwracają się do Rafała Trzaskowskiego o osobiste zaangażowanie w rozmowy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego.

– „Apelujemy o przeprowadzenie kontroli dotychczasowych działań urzędników w naszej sprawie oraz o podjęcie kroków zmierzających do wypracowania kompromisu, który uwzględni potrzeby zarówno naszej wspólnoty, jak i mieszkańców. Liczymy na szybką i pozytywną odpowiedź Pana Prezydenta na naszą wspólną petycję”

– wskazuje przeor klasztoru o. Lucjan Sobkowicz OP.