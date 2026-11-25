– Potrzebna jest strefa zakazu lotów na wschodzie kraju, oddalona od granicy o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów – powiedział w środę, 25 listopada, Cezary Tomczyk.

– Chcemy, by w końcu grudnia lub na początku stycznia weszło w życie rozporządzenie – dodał wiceminister.

Wojsko ma szybciej reagować na rosyjskie zagrożenia

Nowa strefa ma ułatwić identyfikację i zwalczanie obcych obiektów powietrznych. W praktyce ograniczenie ruchu cywilnego pozwoli wojskowym łatwiej odróżniać potencjalne zagrożenia od samolotów wykonujących legalne loty.

– To znaczy wtedy, kiedy polski pilot myśliwski wie, że statek powietrzny np. wchodzi w polską przestrzeń powietrzną z terenu Ukrainy, porusza się na określonym pułapie, z określoną prędkością i wchodzi do strefy zakazu wlotów i jest zobrazowanie radarowe, jest to podstawa do zestrzelenia takiego obiektu – wyjaśniał Tomczyk.

Nie oznacza to jednak automatycznego niszczenia każdego obiektu, który znajdzie się w strefie. Nadal konieczna będzie odpowiednia identyfikacja zagrożenia i zastosowanie wojskowych procedur.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowany 17 listopada, przewiduje ustanowienie stałej strefy SOP1, w której zakazy i ograniczenia mają obowiązywać przez całą dobę.

Już obecnie wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą funkcjonuje tymczasowa strefa EP R134. Obowiązuje ona od 10 września do 9 grudnia 2026 roku, od poziomu ziemi do wysokości około 3 kilometrów. Wprowadzone wcześniej ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich przelatujących na większych wysokościach.