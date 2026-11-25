W ośmiostronicowym piśmie z 24 listopada Korwin-Piotrowska domaga się realizowania przelewów na podstawie przedstawionych przez nią upoważnień. Podkreśla, że ograniczenia mogą zagrozić wypłatom wynagrodzeń pracowników, świadczeniom sędziów w stanie spoczynku oraz regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych.

Korwin-Piotrowska wyznacza Glapińskiemu termin

– Wzywam do niezwłocznego przywrócenia obsługi rachunków bankowych Trybunału Konstytucyjnego – napisała sędzia przedstawiająca się jako osoba zastępująca prezesa TK.

Korwin-Piotrowska oczekuje wznowienia obsługi płatności najpóźniej następnego dnia roboczego po doręczeniu wezwania. Na przedstawienie szczegółowego stanowiska prawnego oraz regulaminu prowadzenia rachunków wyznaczyła NBP trzy dni robocze.

Kwestionuje również stanowisko banku, który uzależnia rozstrzygnięcie sporu od skierowania sprawy do sądu.

– Publicznie przedstawione stanowisko Narodowego Banku Polskiego, uzależniające przywrócenie obsługi rachunków od wystąpienia na drogę sądową, jest niemożliwe do spełnienia w świetle obowiązujących przepisów – przekonuje.

Święczkowski: Zablokować rachunki przed „uzurpatorami”

Odmienne stanowisko przedstawia Bogdan Święczkowski, który nie uznaje decyzji o odsunięciu go od wykonywania obowiązków prezesa Trybunału.

Już 2 listopada skierował do Adama Glapińskiego pismo, w którym zażądał:

– Zwracam się z prośbą o natychmiastowe zablokowanie wszystkich rachunków bankowych Trybunału Konstytucyjnego dla osób, które uzurpują sobie prawo zarządzania Trybunałem Konstytucyjnym.

Święczkowski cofnął również upoważnienia do dokonywania płatności osobom, których nie uznaje za uprawnione. Jego żądanie dotyczyło zatem odcięcia od rachunków uzurpatorskiego kierownictwa TK, a nie formalnego pozbawienia całej instytucji środków finansowych.

NBP znalazł się w sytuacji, w której otrzymał dwa sprzeczne zestawy dokumentów dotyczących reprezentowania Trybunału. Bank zdecydował się więc wstrzymać realizację zleceń płatniczych, niezależnie od tego, kto je składa.

20 listopada wezwał obie strony do wystąpienia do właściwego sądu o ustalenie prawa do dysponowania rachunkami wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Termin poinformowania banku o podjętych działaniach upływa 27 listopada.

W mocy pozostaje także decyzja Sądu Najwyższego z 10 listopada, uchylająca wcześniejsze zarządzenia o przerwie w czynnościach Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowska kwestionuje kompetencje SN w tej sprawie i powołuje się na późniejsze uchwały z 17 listopada.