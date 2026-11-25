Święczkowski wystąpił w środę, 25 listopada, podczas wysłuchania zorganizowanego przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) z inicjatywy europosła Patryka Jakiego. Towarzyszył mu sędzia TK Jarosław Wyrembak.

„Nie sądziłem, że ktoś na pałkach policyjnych będzie próbował wejść do TK”

Święczkowski przedstawił wydarzenia z 30 października jako próbę siłowego przejęcia Trybunału przez osoby związane z obecną koalicją rządzącą.

– Od 30 października można powiedzieć, że ja jestem prezesem na uchodźstwie, pan sędzia jest sędzią bezdomnym – mówił, zwracając się do Jarosława Wyrembaka.

Święczkowski podkreślił, że akcja policji i późniejsze decyzje części sędziów miały doprowadzić do pozbawienia go możliwości wykonywania obowiązków prezesa TK.

– Donald Tusk zapowiedział publicznie, że musimy mieć w Trybunale swoich sędziów, że musi Święczkowskiego wysadzić z siodła. Te zapowiedzi zostały zrealizowane – stwierdził.

Święczkowski zarzucił również części sędziów udział w działaniach, które określił jako zamach na konstytucyjny organ państwa. Są to jednak jego oskarżenia, a nie ustalenia prawomocnego wyroku.

Święczkowski ostrzega: zagrożone wolne wybory w Polsce

Najpoważniejszy zarzut padł pod koniec wystąpienia. Święczkowski zasugerował, że działania wokół Trybunału mogą mieć znacznie dalej idący cel polityczny.

– W moim najgłębszym przekonaniu te wszystkie działania mają doprowadzić do tego, żeby jesienią przyszłego roku nie odbyły się w Polsce wolne, bezpośrednie i równe wybory parlamentarne – powiedział.

Prezes TK poinformował również, że musi skrócić pobyt w Strasburgu w związku z decyzją warszawskiego ratusza dotyczącą zgromadzenia przed siedzibą Trybunału.

Władze Warszawy odmówiły zgody na kolejne zgromadzenie planowane po 30 listopada. Jako powody wskazano m.in. utrudnienia dla mieszkańców, blokowanie jezdni oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa. Organizator protestu Adam Borowski zapowiedział odwołanie do sądu.

W tym samym czasie w Warszawie trwa postępowanie dyscyplinarne dotyczące przerwy w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego. Spór o prawidłowość decyzji Anny Korwin-Piotrowskiej pozostaje nierozstrzygnięty.

Do wystąpienia w Strasburgu odniosła się również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która określiła wyjazd Święczkowskiego jako „wielki akt desperacji”.