Pierwszy przypadek dotyczy 24-letniego cudzoziemca, zatrzymanego w miejscowości Trzebinia przez funkcjonariuszy Grupy Zamiejscowej w Oświęcimiu Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Kontrola legalności pobytu obywatela Ukrainy została przeprowadzona tuż po zwolnieniu go z zakładu karnego, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za szereg przestępstw. Wśród nich znalazły się kradzieże, posiadanie środków odurzających oraz naruszanie porządku prawnego na terytorium Polski w związku z ustawą o broni i amunicji. Z uwagi na charakter popełnionych przestępstw oraz uzasadnioną obawę, że cudzoziemiec ponownie wejdzie w konflikt z prawem, zaistniały przesłanki do wydania mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie wydał decyzję administracyjną zobowiązującą obywatela Ukrainy do powrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Mężczyzna został pod konwojem doprowadzony do granicy państwa i przekazany stronie ukraińskiej.

Druga procedura dotyczyła 20-letniego obywatela Ukrainy, który został przekazany funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Kielcach przez Policję w Starachowicach. Mężczyzna został zatrzymany za posiadanie środków odurzających, a także był wielokrotnie karany. Na przestrzeni piętnastu miesięcy, cudzoziemiec wielokrotnie łamał prawo, co wskazuje na jego lekceważący stosunek do obowiązującego porządku prawnego. W jego kartotece znalazły się m.in.: kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, jazda bez wymaganych uprawnień, a także niestosowanie się do orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, został uznany za osobę niepożądaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po wydaniu przez Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kielcach decyzji zobowiązującej go do powrotu, mężczyzna został pod konwojem doprowadzony do przejścia granicznego w Medyce.

Obaj obywatele Ukrainy otrzymali także 5-letnie zakazy ponownego wjazdu do Polski i innych państw członkowskich strefy Schengen.