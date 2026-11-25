Według ustaleń „Rzeczpospolitej” oraz analityków monitorujących ruch jednostek wojskowych pięciookrętowy zespół rosyjski obejmuje trzy statki transportowe „Lady D”, „Lady R” i „Maia-1”, tankowiec „Jelnia” oraz fregatę „Admirał Gołowko”.

Transportowce wypłynęły z Bałtyjska w obwodzie królewieckim. Wszystkie trzy objęte są zachodnimi sankcjami w związku z wykorzystywaniem ich do przewozu rosyjskiego sprzętu wojskowego.

Analitycy odnotowali nietypowo powolny ruch konwoju w pobliżu Tunezji już 19 listopada, a więc przed ukraińskim atakiem na Bengazi. Nie wiadomo, czy jednostki oczekują na dalsze rozkazy, zmianę sytuacji bezpieczeństwa, czy przygotowują się do kolejnego etapu podróży.

W niedzielę, 22 listopada, ukraińskie drony morskie zatopiły w Bengazi rosyjską korwetę „Merkurij” i uszkodziły frachtowiec „Angara”, służący według Kijowa do transportowania uzbrojenia.

– Takie operacje specjalne osłabiają zdolności logistyczne przeciwnika i zmuszają Rosję do ponoszenia kosztów agresji nawet w strategicznym oddaleniu od Ukrainy – podkreśliła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Uderzenie może mieć poważne konsekwencje dla rosyjskiego Korpusu Afrykańskiego, który wykorzystuje libijskie porty do przerzucania żołnierzy i sprzętu do państw Sahelu.

Operacja wywołała jednak również napięcia polityczne. Według Associated Press podczas ataku rannych zostało co najmniej dziesięć osób, a dwóch libijskich oficerów marynarki wojennej zmarło wskutek odniesionych obrażeń.

Dowództwo Libijskiej Armii Narodowej, kontrolującej wschodnią część kraju i współpracującej z Rosją, zapowiedziało odwet „w odpowiednim czasie i miejscu, przy użyciu odpowiednich środków”.

Zaniepokojenia nie ukrywa również Rzym. Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani przeprowadził rozmowę z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą.

– Musimy zapobiec rozszerzaniu się wojny między Rosją a Ukrainą i powstawaniu nowych ognisk konfliktu – ostrzegł Tajani.

Kijów odpowiada, że ataki na rosyjskie okręty wojenne oraz statki transportujące uzbrojenie stanowią uzasadnione działania w ramach prawa do samoobrony, przewidzianego w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

Jak podają media, Rosja wykorzystuje Libię jako ważne zaplecze swojej obecności wojskowej w Afryce.