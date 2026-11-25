Informację jako pierwszy podał „Fakt”. Zdarzenie potwierdził rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa płk Bogusław Piórkowski.

– Przed Ministerstwem Kultury mężczyzna właśnie się podpalił. Nasi funkcjonariusze, widząc to, udzielili mu pomocy – przekazał w rozmowie z dziennikiem.

Do zdarzenia doszło na Krakowskim Przedmieściu, w centrum Warszawy. Funkcjonariusze SOP natychmiast podjęli interwencję, a na miejsce skierowano pogotowie ratunkowe i straż pożarną. Pojawiła się również policja.

Początkowo media informowały, że incydent miał miejsce bezpośrednio przed Pałacem Prezydenckim. Rzecznik SOP sprostował te doniesienia, wskazując, że do zdarzenia doszło przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informację o lokalizacji i interwencji funkcjonariuszy potwierdziło również Polskie Radio 24, powołując się na wypowiedź przedstawiciela SOP.

Na razie nie podano oficjalnych informacji o stanie zdrowia poszkodowanego ani o okolicznościach, które doprowadziły do tego zdarzenia. Nie wiadomo również, czy jego działanie miało charakter protestu. Wyjaśnieniem sprawy zajmują się odpowiednie służby.