– To niedemokratyczna odpowiedź reżimu Nicușora Dana i PSD: w czwartek o godz. 11.00 jestem wezwany do Prokuratury Generalnej w charakterze podejrzanego! – napisał George Simion w mediach społecznościowych.

Polityk zakończył wpis słowami:

– Nie zdradzamy, nie rezygnujemy!

Prokuratura wraca do wypowiedzi sprzed dwudziestu miesięcy

Według rumuńskich mediów postępowanie dotyczy wydarzeń z 9 marca 2025 roku, kiedy Centralne Biuro Wyborcze odrzuciło kandydaturę Călina Georgescu na prezydenta.

Simion stwierdził wówczas, że osoby odpowiedzialne za to, co określał mianem zamachu stanu, powinny zostać „obdarte ze skóry na oczach wszystkich”. Następnie wyjaśniał, że chodziło mu o pozbawienie ich przywilejów, specjalnych emerytur i stanowisk oraz pociągnięcie do odpowiedzialności w sposób pokojowy i demokratyczny.

Prokuratura uznała jednak, że wypowiedź mogła stanowić publiczne nawoływanie do przemocy, i 10 marca 2025 roku wszczęła postępowanie.

Teraz, po ponad dwudziestu miesiącach, sprawa ponownie nabrała tempa. Simion ma stawić się przed śledczymi 26 listopada 2026 roku.

AUR wskazuje jednak, że nie jest przypadkiem, iż prokuratura wraca do sprawy właśnie teraz, gdy ugrupowanie prowadzi kampanię na rzecz wyjaśnienia okoliczności unieważnienia wyborów prezydenckich w 2024 roku.

Prokuratura odrzuca oczywiście zarzuty o polityczne motywy działania. Podkreśla, że wezwanie doręczono Simionowi już 20 listopada, a więc przed publiczną prezentacją najnowszego raportu AUR dotyczącego wyborów.

AUR żąda wyjaśnienia unieważnienia wyborów

23 listopada deputowana Laura Gherasim przedstawiła opracowanie liczące ponad 430 stron, zatytułowane „Jak unieważniono głosy 9,4 miliona obywateli”.

Dokument, przygotowany przez polityk AUR kierującą parlamentarną komisją do spraw badania nadużyć, kwestionuje zasadność decyzji rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego z 6 grudnia 2024 roku. Jest to opracowanie Gherasim, a nie raport przyjęty w głosowaniu przez całą komisję parlamentarną.

AUR domaga się również, aby prezydent Nicușor Dan przedstawił zapowiadany wcześniej raport dotyczący powodów unieważnienia wyborów. W komunikacie z 25 listopada partia Simiona oceniła działania prokuratury jako próbę zastraszenia głównej siły opozycyjnej i ograniczenia swobody krytykowania instytucji państwowych. Ugrupowanie zapowiada współpracę z organami ścigania, jednocześnie odrzucając zarzuty wobec swojego przewodniczącego. Wzywa także prokuraturę do publicznego wyjaśnienia, dlaczego postępowanie dotyczące wypowiedzi sprzed ponad półtora roku zostało właśnie teraz skierowane przeciwko konkretnemu podejrzanemu.

Administracja prezydenta Rumunii odrzuca natomiast ustalenia raportu AUR, wskazując, że nie przedstawia on nowych argumentów podważających decyzję Trybunału Konstytucyjnego.

Na obecnym etapie George Simion ma status podejrzanego. Nie oznacza to stwierdzenia winy ani przesądzenia, czy prokuratura skieruje przeciwko niemu akt oskarżenia.