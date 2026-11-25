Decyzję o likwidacji przekazano pracownikom 20 listopada. Trzy dni później do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wpłynęło zawiadomienie o zwolnieniach grupowych. Pierwsza tura obejmie około 50 osób, a całkowite zakończenie działalności zaplanowano do czerwca 2027 roku.

– Próbowaliśmy firmę podnieść, ale niestety sytuacja rynkowa, to, co produkujemy i sprzedajemy, nie pozwala na dalsze działania. Właściciele podjęli decyzję o likwidacji całej firmy, włącznie ze zwolnieniem wszystkich zatrudnionych pracowników – powiedział Lech Dębowski, prezes Cuiavii, w rozmowie z portalem ino.online.

Sytuacja finansowa zakładu pogarszała się od kilku lat. W 2023 roku spółdzielnia odnotowała 10,65 mln zł straty netto, a w 2024 roku kolejne 5,7 mln zł. Łącznie daje to ponad 16 mln zł strat w zaledwie dwa lata.

Jednym z najpoważniejszych problemów okazało się załamanie cen mleka w proszku. W pierwszym kwartale 2023 roku jego cena spadła z około 24 zł do 14,80 zł za kilogram.

– W wyniku obniżek cen na światowych rynkach przychody ze sprzedaży mleka w proszku spadły miesięcznie o blisko 6 mln zł – informowała wcześniej spółdzielnia.

Jednocześnie rosły koszty energii i surowców. Według danych przedsiębiorstwa ceny pary technologicznej wzrosły w 2022 roku o 100 proc., a energii elektrycznej o 20 proc.

Likwidacja Cuiavii to kolejny niepokojący sygnał dla polskiego mleczarstwa. W styczniu 2026 roku w stan upadłości trafiła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach. Problemy dotknęły również mleczarnię w Prudniku, której zamknięcie pozostawiło około 200 hodowców bez dotychczasowego odbiorcy mleka.

– Liczba firm w branży mleczarskiej będzie się kurczyć. Zostanie kilka dużych podmiotów, które będą obsługiwać cały przemysł mleczarski – ocenił w rozmowie z Money.pl Mateusz Sznajder z serwisu mleczarstwo.com.

Dla Inowrocławia zamknięcie Cuiavii oznacza utratę kolejnych miejsc pracy. Artur Kisielewicz z miejscowego urzędu pracy określił planowane zwolnienia jako największe w powiecie od czasu redukcji zatrudnienia w Qemetice.