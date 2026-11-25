Według brytyjskiego dziennika Steve Witkoff i Jared Kushner, prowadzący negocjacje w imieniu Trumpa, poinformowali europejskich partnerów, że współpraca biznesowa z Rosją przestała być głównym elementem amerykańskiej strategii pokojowej.

Wcześniej Waszyngton rozważał między innymi udział amerykańskich firm w rosyjskich projektach naftowych, produkcji tytanu, a także wznowienie dostaw rosyjskiego gazu rurociągami do Europy.

Takie przedsięwzięcia miały stworzyć Putinowi finansową zachętę do zakończenia agresji na Ukrainę.

Putin nie chce interesów, lecz ustępstw Ukrainy

Przełomowe miały okazać się rozmowy w Abu Zabi z 10–11 listopada. Według źródeł „Financial Times” rosyjscy negocjatorzy dali wówczas do zrozumienia, że Putin nie zamierza łagodzić swoich żądań w zamian za perspektywę przyszłych zysków gospodarczych.

– Stało się całkiem jasne, że Rosjanie nie są zainteresowani tego rodzaju propozycjami – powiedział dziennikowi jeden z urzędników zaznajomionych z negocjacjami.

Inny rozmówca określił amerykańskie pomysły biznesowe jako odsunięte „na dalszy plan”.

Waszyngton ma obecnie koncentrować się na bardziej tradycyjnych negocjacjach dotyczących terytorium i warunków bezpieczeństwa. Moskwa nadal naciska na przekazanie jej ukraińskich ziem oraz inne ustępstwa, których Kijów nie chce zaakceptować.

Ustalenia „Financial Times” przytoczył m.in Reuters, zaznaczając jednak, że nie zdołał ich niezależnie potwierdzić. Biały Dom nie przedstawił natychmiast oficjalnego komentarza.