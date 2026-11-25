Uchwałę nr 244 Rady Ministrów z 25 listopada 2026 roku opublikowano w środę w „Monitorze Polskim” pod pozycją 1178.

„Rada Ministrów stwierdza, że funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego jest poważnie zagrożone w sferze realizacji wydatków budżetowych wskutek wstrzymania przez Narodowy Bank Polski wszelkich zleceń płatniczych” – czytamy w dokumencie.

Jak czytamy w komunikatach rządu koalicji 13 grudnia, finansowy paraliż może uniemożliwić Trybunałowi „wykonywanie obowiązków konstytucyjnych”, a także regulowanie zobowiązań.

„Sytuacja ta może zachwiać bezpieczeństwem mienia w znacznych rozmiarach, w tym spowodować poważne szkody majątkowe po stronie Skarbu Państwa” – podkreślono w uchwale.