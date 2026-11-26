Do zdarzenia doszło 10 listopada 2026 roku w Łodzi. Sprawcy w brutalny sposób wtargnęli do mieszkania 72-laka, skrępowali właściciela taśmą oraz opaskami samozaciskowymi, a następnie ukradli 74 dzieła sztuki o łącznej wartości 3,5 miliona złotych. Wśród skradzionych prac znajdowały się płótna wybitnych polskich malarzy, między innymi Jacka Malczewskiego oraz artystów z rodziny Kossaków.

Od momentu przyjęcia zgłoszenia policjanci prowadzili intensywne czynności operacyjne i procesowe. Wielogodzinna praca, analiza zgromadzonych informacji, weryfikowanie kolejnych ustaleń oraz ścisła współpraca z Prokuraturą Okręgową w Łodzi pozwoliły wytypować osoby mogące mieć związek z przestępstwem.

Realizacja, która miała miejsce 22 listopada to efekt ogromnej pracy policjantów z pionów kryminalnych Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Łodzi, którzy od pierwszych chwil po zdarzeniu konsekwentnie pracowali nad sprawą. Każdy szczegół, każda informacja i każdy dowód przybliżały ich do ustalenia osób odpowiedzialnych za ten brutalny rozbój.

Jak ustalili policjanci, po napadzie sprawcy załadowali skradzione obrazy do busa zakupionego wcześniej w komisie przez podstawioną osobę. Następnie, chcąc zatrzeć ślady i ukryć rzeczywisty charakter przewożonego ładunku przeładowali dzieła sztuki na terenie Zgierza do innego dostawczego samochodu, oznaczonego logotypem jednej z firm kurierskich. Tak przygotowany transport wyruszył w kierunku województwa mazowieckiego. Skradzione obrazy zostały ostatecznie ukryte na terenie powiatu żyrardowskiego.

22 listopada we wczesnych godzinach porannych, ruszyła skoordynowana akcja. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do kilku lokalizacji na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Zatrzymano łącznie 10 osób w wieku od 22 do 72 lat.

W działaniach uczestniczyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a także funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, Radomiu i Bydgoszczy.

Efekty realizacji są imponujące. Policjanci odzyskali skradzione dzieła sztuki, a ponadto zabezpieczyli:

ponad 68 tysięcy złotych w polskiej walucie,

800 euro i 500 dolarów amerykańskich,

6 samochodów na poczet przyszłych kar,

3 jednostki broni,

narkotyki.

Zabezpieczone dzieła sztuki zostaną poddane szczegółowym oględzinom biegłego. Ekspert potwierdzi ich autentyczność oraz dokona szczegółowej wyceny.

Osiem osób usłyszało już zarzuty. Siedmioro z nich odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 6 osób w wieku od 39 - 54 lat dodatkowo usłyszało zarzuty rozboju, a 54 -letni mieszkaniec powiatu pruszkowskiego odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. 70-latek oraz 72-letnia kobieta będą odpowiadać za paserstwo umyślne Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, przy czym osobie która kieruje taką grupą grozi kara nawet do 15 lat więzienia.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 7 zatrzymanych tymczasowego aresztowania.