W oświadczeniu Mark Rutte i Donald Trump wskazali, że spotkanie było doniosłe. Główne tematy rozmów to wojna na Ukrainie oraz konflikt z Iranem. Jak czytamy:

„Omówiliśmy również, jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu”.

Zaznaczono też, że istotnym tematem była kwestia inwestycji w obronność i przemysł zbrojeniowy. Warto dodać, że rozmowy miały miejsce krótko po tym, jak Rosja dwukrotnie naruszyła przestrzeń powietrzną Polski.