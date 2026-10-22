Ukraińcy uderzyli spod ziemi pod Kupiańskiem

Według ukraińskiego dowództwa operacja „Wełes” zakończyła się wzięciem do niewoli ponad 30 Rosjan, a straty przeciwnika przekroczyły 100 żołnierzy. Formacja „Chartia” określa ją jako pierwszą na świecie podziemną kontrofensywę przeprowadzoną na taką skalę.

O szczegółach operacji poinformował 2. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy „Chartia”. Działania przeprowadzono na kierunku kupiańskim, gdzie rosyjskie oddziały próbowały wykorzystywać podziemną infrastrukturę do obchodzenia ukraińskich pozycji.

„Wiedzieliśmy, że przez obwód charkowski przebiegają magistrale gazowe, i byliśmy pewni, że przeciwnik spróbuje je wykorzystać” – wyjaśnił dowódca korpusu, gen. Ihor Obolienski.

„Rosjanie zamierzali użyć gazociągów do przedostania się na tyły naszych wojsk, dlatego sami zeszliśmy pod ziemię, aby ich powstrzymać” – dodał.

15 kilometrów bez światła i GPS

Operacja wymagała specjalnego przygotowania żołnierzy do walki w ciasnych, pozbawionych światła przestrzeniach. Pod ziemią nie działała nawigacja GPS, a łączność radiowa była utrudniona.

Ukraińcy wykorzystali własne rozwiązania techniczne oraz skoordynowali podziemne natarcie z atakami dronów i działaniami oddziałów na powierzchni.

„Poznaliśmy ich doświadczenia (...) i przekształciliśmy to zagrożenie w naszą przewagę” – podkreślił Obolienski.

Według „Chartii” manewr pozwolił przełamać impas na jednym z odcinków frontu i udaremnić rosyjskie plany przedostania się na tyły ukraińskich wojsk pod Kupiańskiem.

W działaniach uczestniczyły między innymi jednostki ukraińskiego wywiadu wojskowego oraz brygada systemów bezzałogowych „Achilles”.

„Chartia” ogłosiła, że operacja „Wełes” była pierwszą na świecie podziemną kontrofensywą o takiej skali. To deklaracja ukraińskiego dowództwa, której historycznej wyjątkowości nie potwierdzono niezależnie. Również podane straty rosyjskie pochodzą ze strony ukraińskiej.