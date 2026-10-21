Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu stacji Fox News, w którym odniósł się do potencjalnych rozmów z Rosją, mających doprowadzić do osiągnięcia porozumienia pokojowego i zakończenia trwającej od lutego 2022 roku wojny. Ukraiński przywódcy podkreślił, że punktem wyjścia do takich rozmów powinno stać się zawieszenie broni. Po jego ogłoszeniu mogłyby odbyć się rozmowy na temat gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych.

– „Najważniejszy jest pokój, a pokój musi być poparty bezpieczeństwem”

– stwierdził.

Zaznaczył, że w każdym spotkaniu dot. trwającej wojny musi uczestniczyć Ukraina. Ocenił, że do stołu powinna być też zapraszana Europa.

Podsumowując swoje spotkanie z wysłannikiem Donalda Trumpa w Oslo prezydent Ukrainy zapewnił, że jego kraj jest otwarty na działania dyplomatyczne.

– „Ważne jest, aby prowadzić negocjacje w formacie trójstronnym z moim udziałem, prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Władimira Putina”

– powiedział.

Dziękując Amerykanom za przywrócenie wymiany danych wywiadowczych, Zełenski wyraził nadzieję na szybkie zniesienie ograniczeń związanych z systemami Starlink.

Putin zgadza się na rozmowy

W Petersburgu wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem. Po tym spotkaniu Kreml wyraził gotowość do powrotu do negocjacji w formacie Ukraina – USA – Rosja.