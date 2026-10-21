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Rosja

Wojna na Ukrainie. Putin zgodził się negocjować

Władimir Putin wyraził zgodę na powrót do trójstronnych negocjacji ws. zakończenia wojny na Ukrainie. Oznacza to, że przedstawiciele Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji najpewniej znów zasiądą do wspólnych rozmów.

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Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Rosyjski przywódca spotkał się dziś w Petersburgu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem. Po zakończeniu trzygodzinnej rozmowy doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow oświadczył, że Moskwa wyraziła gotowość do powrotu do trójstronnych rozmów, które mogłyby odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po 10 listopada. 

Uszakow zaznaczył, że najważniejszym tematem potencjalnych rozmów ma być stworzenie systemu, który zagwarantuje Rosji i Ukrainie bezpieczeństwo po zakończeniu walk. 

Ostatnie trójstronne spotkanie miało miejsce na początku roku, ale nie przyniosło spodziewanych efektów.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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