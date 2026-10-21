Rosyjski przywódca spotkał się dziś w Petersburgu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem. Po zakończeniu trzygodzinnej rozmowy doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow oświadczył, że Moskwa wyraziła gotowość do powrotu do trójstronnych rozmów, które mogłyby odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po 10 listopada.

Uszakow zaznaczył, że najważniejszym tematem potencjalnych rozmów ma być stworzenie systemu, który zagwarantuje Rosji i Ukrainie bezpieczeństwo po zakończeniu walk.

Ostatnie trójstronne spotkanie miało miejsce na początku roku, ale nie przyniosło spodziewanych efektów.