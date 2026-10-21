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Jutro wspomnienie św. JPII. Bp Gurda apeluje: Módlmy się o ochronę życia!

O modlitwę w intencji ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci zaapelował biskup siedlecki Kazimierz Gurda. We wspomnienie św. Jana Pawła II, 22 października, wierni mają polecać Bogu dzieci nienarodzone, ich rodziców oraz osoby podejmujące decyzje dotyczące prawnej i społecznej ochrony życia.

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Grafika wygenerowana komputerowo
Grafika wygenerowana komputerowo

Modlitwa za dzieci nienarodzone

W apelu z 20 października bp Gurda nawiązał do prac Sejmu nad ustawami dotyczącymi aborcji oraz organizowanych w Polsce manifestacji proaborcyjnych. „Zwracam się do Was z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci” – napisał do diecezjan.

Ordynariusz siedlecki poprosił, by w czwartek, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, intencję tę uwzględnić w modlitwie wiernych podczas Mszy św. oraz w nabożeństwach różańcowych. Bp Gurda zachęcił do polecania Bogu dzieci, które jeszcze się nie narodziły, prosząc o należną im troskę i ochronę.

„Módlmy się również za matki i ojców, aby z odwagą, miłością i nadzieją przyjmowali dar rodzicielstwa” – zaapelował. Poprosił także o modlitwę za wszystkich, których decyzje mają wpływ na prawne i społeczne poszanowanie ludzkiego życia.

Wezwanie św. Jana Pawła II

Bp Gurda przywołał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Rzymie 26 lutego 1979 roku: „Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze”.

Ordynariusz zachęcił diecezjan do modlitwy o umocnienie w budowaniu kultury życia i miłości oraz o wrażliwość na godność każdego człowieka. „Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem troski o tych, którzy sami nie mogą upomnieć się o swoje prawa” – podkreślił bp Gurda, zawierzając tę intencję wstawiennictwu Matki Bożej.

Decyzje Sejmu

20 października Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące aborcji. Pierwsza przewiduje częściowe zniesienie odpowiedzialności karnej za jej przeprowadzenie oraz pomoc w jej dokonaniu. Druga dopuszcza aborcję w przypadkach, gdy wyniki badań wskazują na „duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Za ustawami głosowało odpowiednio 217 i 233 posłów. Przepisy nie weszły jeszcze w życie.

 

Źródło: vaticannews.va/pl (tytuł pochodzi od redakcji Fronda.pl)

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