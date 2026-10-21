Modlitwa za dzieci nienarodzone

W apelu z 20 października bp Gurda nawiązał do prac Sejmu nad ustawami dotyczącymi aborcji oraz organizowanych w Polsce manifestacji proaborcyjnych. „Zwracam się do Was z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci” – napisał do diecezjan.

Ordynariusz siedlecki poprosił, by w czwartek, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, intencję tę uwzględnić w modlitwie wiernych podczas Mszy św. oraz w nabożeństwach różańcowych. Bp Gurda zachęcił do polecania Bogu dzieci, które jeszcze się nie narodziły, prosząc o należną im troskę i ochronę.

„Módlmy się również za matki i ojców, aby z odwagą, miłością i nadzieją przyjmowali dar rodzicielstwa” – zaapelował. Poprosił także o modlitwę za wszystkich, których decyzje mają wpływ na prawne i społeczne poszanowanie ludzkiego życia.

Wezwanie św. Jana Pawła II

Bp Gurda przywołał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Rzymie 26 lutego 1979 roku: „Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze”.

Ordynariusz zachęcił diecezjan do modlitwy o umocnienie w budowaniu kultury życia i miłości oraz o wrażliwość na godność każdego człowieka. „Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem troski o tych, którzy sami nie mogą upomnieć się o swoje prawa” – podkreślił bp Gurda, zawierzając tę intencję wstawiennictwu Matki Bożej.

Decyzje Sejmu

20 października Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące aborcji. Pierwsza przewiduje częściowe zniesienie odpowiedzialności karnej za jej przeprowadzenie oraz pomoc w jej dokonaniu. Druga dopuszcza aborcję w przypadkach, gdy wyniki badań wskazują na „duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Za ustawami głosowało odpowiednio 217 i 233 posłów. Przepisy nie weszły jeszcze w życie.