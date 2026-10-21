Rosyjski myśliwiec rozbił się w obwodzie królewieckim

Myśliwiec rozbił się w rejonie czerniachowskim, na niezamieszkałym terenie. Rosyjski resort obrony zapewnia, że do katastrofy doszło w czasie lotu szkoleniowo-treningowego, a maszyna nie była uzbrojona. Dwaj piloci, którym udało się katapultować, trafili do szpitala.

– „Życiu pilotów nic nie zagraża”

– zapewniono w cytowanym przez agencję Interfax komunikacie rosyjskiego MON.

Rosyjskie kanały na Telegramie donoszą, że piloci trafili do wojskowego szpitala w stanie średnio ciężkim.

Kolejna taka katastrofa

Dotychczas nie poinformowano o przyczynach katastrofy. Do podobnego zdarzenia w obwodzie królewieckim doszło w sierpniu 2023 roku. Wówczas jednak dwóch pilotów Su-30 zginęło na miejscu.