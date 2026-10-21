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Rosja

Rosyjski myśliwiec rozbił się w obwodzie królewieckim

W obwodzie królewieckim doszło dziś do katastrofy rosyjskiego myśliwca Su-30SM. Zanim maszyna rozbiła się o ziemię, piloci zdążyli się katapultować.

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Fot. Alex Beltyukov – http://russianplanes.net/id145423 za: Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
Fot. Alex Beltyukov – http://russianplanes.net/id145423 za: Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Myśliwiec rozbił się w rejonie czerniachowskim, na niezamieszkałym terenie. Rosyjski resort obrony zapewnia, że do katastrofy doszło w czasie lotu szkoleniowo-treningowego, a maszyna nie była uzbrojona. Dwaj piloci, którym udało się katapultować, trafili do szpitala. 

– „Życiu pilotów nic nie zagraża”

– zapewniono w cytowanym przez agencję Interfax komunikacie rosyjskiego MON. 

Rosyjskie kanały na Telegramie donoszą, że piloci trafili do wojskowego szpitala w stanie średnio ciężkim.

Kolejna taka katastrofa 

Dotychczas nie poinformowano o przyczynach katastrofy. Do podobnego zdarzenia w obwodzie królewieckim doszło w sierpniu 2023 roku. Wówczas jednak dwóch pilotów Su-30 zginęło na miejscu. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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