Niezidentyfikowany obiekt rozbił się na Podkarpaciu

Kilkudziesięciocentymetrowy obiekt przypominający drona rozbił się na niezamieszkałej posesji.
– „Po godzinie 13, lubaczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie, znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało”
– przekazała Podkarpacka Policja.
– „Funkcjonariusze powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie”
– dodano w komunikacie.
Media informowały, że przeprowadzono ewakuację pobliskich domów. Służby sprawdzały potencjalne zagrożenie pirotechniczne.
Media: Narzędzie przemytników
Wedle nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy Polsat News, odnaleziony obiekt to dron przemytniczy.
– „Według informacji miał on odbić się od budynku mieszkalnego, a następnie spaść na ziemię”
– podaje Polsatnews.pl.
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