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Niezidentyfikowany obiekt rozbił się na Podkarpaciu

W miejscowości Lubaczów na Podkarpaciu odnaleziono dziś niezidentyfikowany, zbudowany z materiałów przypominających styropian obiekt, wyglądający jak dron. Na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową, a o zdarzeniu poinformowano SKW oraz ABW.

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Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej via Wikipedia
Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej via Wikipedia

Kilkudziesięciocentymetrowy obiekt przypominający drona rozbił się na niezamieszkałej posesji. 

– „Po godzinie 13, lubaczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie, znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało”

– przekazała Podkarpacka Policja.

– „Funkcjonariusze powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie”

– dodano w komunikacie.

Media informowały, że przeprowadzono ewakuację pobliskich domów. Służby sprawdzały potencjalne zagrożenie pirotechniczne. 

Media: Narzędzie przemytników 

Wedle nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy Polsat News, odnaleziony obiekt to dron przemytniczy. 

– „Według informacji miał on odbić się od budynku mieszkalnego, a następnie spaść na ziemię”

– podaje Polsatnews.pl.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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