Niezidentyfikowany obiekt rozbił się na Podkarpaciu

Kilkudziesięciocentymetrowy obiekt przypominający drona rozbił się na niezamieszkałej posesji.

– „Po godzinie 13, lubaczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie, znajduje się przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało”

– przekazała Podkarpacka Policja.

– „Funkcjonariusze powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie”

– dodano w komunikacie.

Media informowały, że przeprowadzono ewakuację pobliskich domów. Służby sprawdzały potencjalne zagrożenie pirotechniczne.

Media: Narzędzie przemytników

Wedle nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy Polsat News, odnaleziony obiekt to dron przemytniczy.

– „Według informacji miał on odbić się od budynku mieszkalnego, a następnie spaść na ziemię”

– podaje Polsatnews.pl.