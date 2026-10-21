W środę 21 października GUS opublikował najnowszy raport dotyczący koniunktury konsumenckiej. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł minus 14,0, co oznacza spadek o 3,2 pkt w porównaniu z wrześniem.

Co istotne, pogorszenie objęło wszystkie elementy wskaźnika, od oceny własnych finansów po możliwości dokonywania większych zakupów.

„Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem” – podkreślono w raporcie GUS.

Największy spadek dotyczył oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju – aż o 7,6 pkt. Ocena obecnej kondycji polskiej gospodarki pogorszyła się natomiast o 6,9 pkt.

W porównaniu z październikiem ubiegłego roku bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej obniżył się o 3,1 pkt.

Polacy obawiają się przyszłości

Jeszcze bardziej wymowne są dane dotyczące oczekiwań na nadchodzące miesiące. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), obrazujący przewidywania gospodarstw domowych, spadł o 2,7 pkt, osiągając poziom minus 10,6.

„Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki” – poinformował GUS.

Ankietowani gorzej oceniają między innymi perspektywy zatrudnienia, możliwość odkładania pieniędzy oraz przyszłą sytuację finansową swoich rodzin.

W porównaniu z październikiem 2025 roku wyprzedzający wskaźnik pogorszył się aż o 4 pkt.

Warto przypomnieć, że ujemne wartości wskaźników oznaczają przewagę ocen pesymistycznych nad optymistycznymi. Najnowsze wyniki pokazują więc, że wśród badanych Polaków przeważają obawy o przyszłość.

Dane GUS nabierają szczególnego znaczenia w kontekście rosnącego zadłużenia państwa, wysokiego deficytu budżetowego i utrzymującej się niepewności na rynku pracy.

Choć rząd Donalda Tuska powołuj się na dobre wyniki gospodarcze Polski, najnowsze badanie pokazuje, że optymizm władz nie znajduje równie wyraźnego odzwierciedlenia w nastrojach konsumentów.

Polacy coraz ostrożniej oceniają perspektywy gospodarki, a ich obawy powinny być dla rządzących poważnym sygnałem ostrzegawczym. Sam wskaźnik nastrojów nie przesądza jednak o przyszłym przebiegu wydarzeń gospodarczych.