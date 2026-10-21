Jak podano, decyzja ma bezpośredni związek z odwołaniem tegorocznej edycji międzynarodowego szczytu inwestycyjnego w Rijadzie. Region zmaga się z nasilającymi się atakami jemeńskich rebeliantów Huti, które zagrażają również infrastrukturze naftowej i transportowej.

O zmianie planów polskiego prezydenta poinformował we wtorek 20 października szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Karol Nawrocki miał uczestniczyć w konferencji Future Investment Initiative (FII), jednym z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń gospodarczych organizowanych w Arabii Saudyjskiej. Spotkanie, określane często mianem „Davos na pustyni”, przyciąga światowych przywódców, przedstawicieli największych koncernów i międzynarodowych inwestorów.

Organizatorzy zdecydowali jednak o przeniesieniu tegorocznej edycji szczytu na 2027 rok.

„Planowana wizyta Prezydenta RP w Arabii Saudyjskiej została również przesunięta na inny termin” – przekazał Marcin Przydacz za pośrednictwem platformy X.

Przedstawiciel KPRP wskazał przy tym na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w regionie.

Ataki Huti paraliżują Arabię Saudyjską - zagrożone lotniska i instalacje naftowe

Powodem rosnącego napięcia są przede wszystkim działania wspieranych przez Iran rebeliantów Huti, którzy kontrolują znaczną część Jemenu, w tym jego stolicę Sanę.

W ostatnich tygodniach ich ataki rakietowe i dronowe objęły nie tylko obszary przygraniczne, ale również strategiczne obiekty w głębi Arabii Saudyjskiej.

Jak informuje Reuters, zagrożone są między innymi lotniska oraz infrastruktura energetyczna. Ataki zakłócają ruch lotniczy i wywołują obawy o bezpieczeństwo zagranicznych delegacji.

Szczególne znaczenie ma sytuacja wokół Rijadu, gdzie znajduje się międzynarodowy port lotniczy imienia króla Chalida. Uderzenia w infrastrukturę transportową i naftową stwarzają zagrożenie nie tylko dla Arabii Saudyjskiej, lecz także dla światowych rynków surowcowych.

Według agencji Reuters konferencja FII miała odbyć się w dniach 26–29 października. Organizatorzy zapowiedzieli, że nowy termin wydarzenia zostanie przedstawiony w późniejszym czasie.

W oficjalnym oświadczeniu FII podkreślono przede wszystkim konieczność zapewnienia odpowiednich warunków uczestnikom jubileuszowej, dziesiątej edycji konferencji. Marcin Przydacz powiązał natomiast decyzję organizatorów bezpośrednio z sytuacją bezpieczeństwa.

Kancelaria Prezydenta nie podała jeszcze nowego terminu wizyty Karola Nawrockiego. Na obecnym etapie chodzi więc o przesunięcie podróży, a nie definitywną rezygnację z rozmów z władzami Arabii Saudyjskiej.