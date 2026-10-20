Decyzję podjęto we wtorek 20 października. O ukaraniu lidera Prawa i Sprawiedliwości poinformowała posłanka Polski 2050 Ewa Schädler. Informację potwierdziła również wiceprzewodnicząca komisji Katarzyna Ueberhan.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 10 lipca, kiedy Jarosław Kaczyński wraz z parlamentarzystami PiS i szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim przybył na plac Piłsudskiego w Warszawie, aby złożyć wieńce przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej.

Na miejscu znajdowali się również przeciwnicy obchodów. Policjanci nie dopuścili przedstawicieli PiS bezpośrednio do pomnika Lecha Kaczyńskiego, tłumacząc swoją decyzję względami bezpieczeństwa. Ostatecznie politycy złożyli wieniec w pewnej odległości od monumentu.

„Bojówki rządzącej partii” - Kaczyński ostro o działaniach funkcjonariuszy

Prezes PiS nie krył oburzenia postawą policjantów. Zarzucał im, że chronią uczestników kontrmanifestacji, podczas gdy osoby upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej są regularnie obrażane i zastraszane.

– Mamy do czynienia w istocie w tej chwili z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją – mówił Kaczyński.

Polityk przekonywał również, że konieczna będzie głęboka reforma służb oraz powołanie „gwardii obywatelskiej”, która miałaby zapewniać bezpieczeństwo podczas podobnych uroczystości.

Wypowiedzi te spotkały się z ostrą reakcją ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, który zarzucił liderowi PiS atakowanie funkcjonariuszy i podważanie autorytetu policji.

Z kolei posłanka KO Maria Janyska zapowiedziała skierowanie sprawy do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.

Komisja uznała ostatecznie, że Kaczyński naruszył zasady odpowiedzialności oraz dbałości o dobre imię Sejmu.

– Poseł został ukarany najwyższą możliwą karą, czyli naganą – poinformowała Katarzyna Ueberhan w rozmowie z „Faktem”.

Regulamin przewiduje trzy rodzaje sankcji: zwrócenie uwagi, upomnienie i naganę. Ukaranemu posłowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.