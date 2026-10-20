Red. Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24 zapytał w czasie konferencji prasowej marszałka Włodzimierza Czarzastego, czy Kancelaria Sejmu wyliczyła już staż pracy Maciej Berka jako radcy prawnego i czy spełnił on wymóg przynajmniej 10-letniego stażu, jaki jest konieczny, by zostać sędzią TK. Najwyraźniej jednak – w ocenie lidera Nowej Lewicy – obywatele nie mają prawa poznać odpowiedzi na to pytanie.

- „Temat uważam za zamknięty. Nie będzie ta sprawa poruszana na sali sejmowej. Dziękuję serdecznie”

- oświadczył Czarzasty.

Dziennikarz dopytywał, ale marszałek był nieugięty.

- „Panie redaktorze, z uśmiechem na twarzy: czy pan rozumie, co do pana mówię? Temat uważam za zamknięty. To jest moja odpowiedź”

- stwierdził.