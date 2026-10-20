Zakończona kontrola trwała siedem miesięcy i objęła dokumentację dotyczącą zatrudnienia 80 obywateli Kolumbii, Wenezueli, Brazylii i Ukrainy, wykonujących pracę przy sortowaniu owoców.

Funkcjonariusze Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia z radomskiej placówki Straży Granicznej ustalili, że prezes zarządu spółki nielegalnie powierzył pracę 11 cudzoziemcom z Kolumbii, Brazylii i Wenezueli. Stwierdzone naruszenia dotyczyły przede wszystkim zatrudniania osób bez wymaganych zezwoleń na pracę oraz cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium Polski.

Funkcjonariusze ujawnili również nieprawidłowości związane z niedopełnieniem obowiązków informacyjnych przez pracodawcę. Dotyczyły one nieprzekazania właściwemu organowi kopii umów zawartych z cudzoziemcami przed rozpoczęciem przez nich pracy oraz niepowiadomienia starosty o podjęciu lub niepodjęciu pracy na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji.

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami wobec prezesa zarządu spółki, obywatela Polski, zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi przepisy przewidują grzywnę w wysokości od 3 do 50 tys. zł.

Wyniki kontroli wpisują się w tegoroczny bilans działań funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Radomiu. Od początku 2026 roku wszczęli oni 49 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, z których 42 zostały już zakończone. Sprawdzono łącznie dokumentację dotyczącą 750 pracujących obcokrajowców. W 22 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów, w wyniku których ujawniono nielegalne powierzenie pracy 126 cudzoziemcom.

Konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości były mandaty karne oraz wnioski do sądu o ukaranie pracodawców. Od początku roku funkcjonariusze radomskiej placówki Straży Granicznej nałożyli grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 17 tys. zł. Z kolei grzywny wymierzone przedsiębiorcom przez sądy wyniosły łącznie 64 tys. zł.