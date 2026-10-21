Za wnioskiem PiS zagłosowało łącznie 204 parlamentarzystów, a 234 było mu przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Donald Tusk bronił swojego ministra i przekonywał, że Polska jest obecnie na świetnej drodze rozwoju oraz że nie ma powodu do paniki. Wiara ta jest na tyle mocna, że zapowiedział wniosek o powołanie Domańskiego na czwartego już wicepremiera.

Odmiennego zdania jest Szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker bez ogródek stwierdził na x.com:

„Donald Tusk chce awansu Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera? To kpina i śmianie się Polakom w twarz”.

Podkreślił, że państwo zadłuża się coraz bardziej, a drożyzna uderza w portfele Polaków. Dodatkowo:

„Polska po raz pierwszy od 24 lat dostała gorszą ocenę wiarygodności finansowej”.

To jednak nie przekonuje najwidoczniej Donalda Tuska, w związku z czym Szefernaker podsumował:

„Normalnie, gdy ktoś nie dowozi, to się go zwalnia. Tusk składa wniosek o awans”.