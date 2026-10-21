We wtorek Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie Domańskiego. Za dymisją zagłosowało 204 posłów, przeciw było 234.

Zamiast rozliczenia ministra z rosnącego zadłużenia państwa, premier zapowiedział jego awans. Dzień później poinformował, że wniosek trafił do prezydenta.

Tusk poucza prezydenta. A może najpierw rozliczy własny rząd?

– Nie sądzę, aby jawnie chciał łamać Konstytucję – oznajmił Tusk, odnosząc się do Nawrockiego.

Następnie ostrzegł:

– Ten scenariusz byłby bardzo dla Polski ryzykowny i niepotrzebnie ryzykowny.

Trudno o bardziej osobliwą demonstrację politycznej arogancji. Prezydent nie odmówił nominacji, a premier już przedstawia hipotetyczny spór jako zagrożenie dla państwa.

Art. 161 Konstytucji reguluje powoływanie i odwoływanie członków rządu na wniosek premiera. Nie usprawiedliwia jednak publicznego wywierania presji na głowę państwa.

Tymczasem deficyt budżetowy rośnie, zadłużenie osiąga kolejne rekordy, a odpowiedzialny za finanse minister ma otrzymać nagrodę w postaci awansu.

Wygląda na to, że Donald Tusk woli polityczne spektakle od odpowiedzi na pytanie, kto i za ile będzie spłacał długi jego rządu.