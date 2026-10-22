„Już w 2017 roku powiedziałem prezydentowi Ukrainy P. Poroszence podczas jego wizyty w Polsce, że z Banderą Ukraina do UE nigdy nie wejdzie” – napisał na x.com prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Jarosław Kaczyński dodał, że podtrzymuje tę deklarację:
„Skandaliczna inicjatywa Lwowskiej Rady Obwodowej, aby rok 2027 ogłosić rokiem Szuchewycza, Olżycza i UPA, zbrodniarzy odpowiedzialnych za mordy i rzezie moich rodaków, jest potwarzą dla milionów Polek i Polaków”.
Zaznaczył, że nie jest to już brak wiedzy czy świadomości, ale:
„[…] realizowana z premedytacją ukraińska polityka konfrontacji i braku szacunku wobec Polski”.
Na koniec prezes PiS podkreślił:
„Na tradycji ludobójstwa nie da się budować porozumienia z żadnym państwem chroniącym godność i życie swoich obywateli”.
Już w 2017 roku powiedziałem prezydentowi Ukrainy P. Poroszence podczas jego wizyty w Polsce, że z Banderą Ukraina do UE nigdy nie wejdzie. Podtrzymuję tę deklarację. Skandaliczna inicjatywa Lwowskiej Rady Obwodowej, aby rok 2027 ogłosić rokiem Szuchewycza, Olżycza i UPA, zbrodniarzy odpowiedzialnych za mordy i rzezie moich rodaków, jest potwarzą dla milionów Polek i Polaków. To już nie jest brak wiedzy czy świadomości, ale realizowana z premedytacją ukraińska polityka konfrontacji i braku szacunku wobec Polski. Na tradycji ludobójstwa nie da się budować porozumienia z żadnym państwem chroniącym godność i życie swoich obywateli.
— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 21, 2026
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