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Ukraina

Gloryfikacja UPA we Lwowie. Kaczyński: Potwarz dla milionów Polek i Polaków!

Jarosław Kaczyński w ostrych słowach skomentował decyzję Lwowskiej Rady Obwodowej. Chodzi oczywiście o ogłoszenie 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Ołega Olżycza.

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński · fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

„Już w 2017 roku powiedziałem prezydentowi Ukrainy P. Poroszence podczas jego wizyty w Polsce, że z Banderą Ukraina do UE nigdy nie wejdzie” – napisał na x.com prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński dodał, że podtrzymuje tę deklarację:

„Skandaliczna inicjatywa Lwowskiej Rady Obwodowej, aby rok 2027 ogłosić rokiem Szuchewycza, Olżycza i UPA, zbrodniarzy odpowiedzialnych za mordy i rzezie moich rodaków, jest potwarzą dla milionów Polek i Polaków”.

Zaznaczył, że nie jest to już brak wiedzy czy świadomości, ale:

„[…] realizowana z premedytacją ukraińska polityka konfrontacji i braku szacunku wobec Polski”.

Na koniec prezes PiS podkreślił:

„Na tradycji ludobójstwa nie da się budować porozumienia z żadnym państwem chroniącym godność i życie swoich obywateli”.

 

 

Źródło: x.com

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