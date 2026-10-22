Działania przeprowadzone w pierwszej połowie października były wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Sprawa rozpoczęła się od kontroli ciężarówki przeprowadzonej przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. W naczepie pojazdu funkcjonariusze ujawnili 9,9 mln sztuk papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Zabezpieczenie nielegalnego transportu pozwoliło na dalsze ustalenia, które doprowadziły śledczych do miejsca prowadzenia nielegalnej produkcji.

Funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Poznaniu oraz policjanci z Szamotuł ustalili, że przestępczy proceder odbywał się w wynajmowanych halach magazynowych na terenie powiatu wołowskiego. Akcję przeprowadzono w trakcie trwającej produkcji. Na gorącym uczynku zatrzymano 14 obywateli Paragwaju i 4 obywateli Polski.

Podczas przeszukania hal funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne 4,7 mln sztuk papierosów różnych marek, przygotowanych do wprowadzenia do obrotu. Znaleziono również ponad 8,5 tony suszu tytoniowego, kilkadziesiąt palet półproduktów oraz kompletną linię technologiczną służącą do produkcji i pakowania papierosów. Łącznie, uwzględniając nielegalny transport ujawniony podczas kontroli drogowej, zabezpieczono 14,6 mln sztuk papierosów.

W sprawie zatrzymano również dwie osoby w związku z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi nielegalnego transportu. Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych tymczasowe aresztowanie.

Z ustaleń śledczych wynika, że wprowadzenie zabezpieczonych wyrobów tytoniowych do obrotu mogłoby spowodować uszczuplenie należności publicznoprawnych przekraczające 31 mln zł. Nielegalna produkcja i dystrybucja papierosów to jednak nie tylko straty dla budżetu państwa, wynikające z unikania opodatkowania i akcyzy. Proceder ten stanowi również źródło dochodów zorganizowanych grup przestępczych, które wykorzystują nielegalny rynek do finansowania dalszej działalności. Wyroby pochodzące z nielegalnych fabryk mogą nie spełniać wymaganych standardów jakości i bezpieczeństwa, a ich skład oraz warunki produkcji pozostają poza kontrolą właściwych instytucji. Oznacza to zarówno zagrożenie dla konsumentów, jak i osłabienie uczciwej konkurencji na legalnym rynku.